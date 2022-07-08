شركة النفط الإيرانية تعلن استعدادها لإعادة إنتاج النفط "إلى أعلى مستوياته"

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية استعدادها لإعادة إنتاج النفط الخام إلى أعلى مستوياته، وأنها أجرت تمرينا واسع النطاق في جميع المناطق بذلك الشأن.

وقال مدير مراقبة إنتاج النفط والغاز في الشركة هرمز قلاوند: "إذا احتاجت البلاد إلى زيادة الصادرات من النفط الخام أو زيادة استهلاك المصافي المحلية، فيمكن القيام بذلك في أسرع وقت".

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وأوضح قلاوند أن إدارة مراقبة الإنتاج في الشركة أجرت "تمرينا واسع النطاق في جميع المناطق البرية والبحرية على نطاق واسع منذ بداية الأسبوع"، وذلك "تماشيا مع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام لشركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أقصى قدر ممكن".

وأضاف أن تلك المناورة "كانت تهدف إلى تحديد وإزالة الاختناقات التشغيلية والقضاء عليها من خلال قياس مستوى جاهزية المعدات والمنشآت النفطية والآبار والقوى العاملة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج النفط الخام قبل فرض العقوبات الأمريكية على إيران، كان بمقدار 3 ملايين، و838 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية