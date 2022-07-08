نهر الراين يدلي بدلوه في أزمة الطاقة بألمانيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها اليوم الجمعة، أن المياه الضحلة الموسمية لنهر الراين، النهر الرئيسي في ألمانيا، تهدد بتعطيل إمدادات الفحم في البلاد.

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وأشارت الوكالة إلى أن المياه الضحلة عند مستويات هي الأدنى في 15 عاما، وقال فيلهلم بيريت، مؤسس شركة "بيريت" الاستشارية لسوق الفحم: "انخفاض مستويات المياه يعني أن المراكب لن تكون قادرة على تحميل الفحم بكامل طاقتها. قد يكون هذا ضربة مزدوجة للمنشآت الألمانية، لأنها تواجه بالفعل نقصا في السفن".

وتحد ضحالة النهر بشكل دوري من الملاحة على طول نهر الراين، مما يؤدي إلى تقليل كمية البضائع المنقولة، فعلى سبيل المثال ، يمكن لسفينة بسعة 2500 طن أن تحمل 1600 طن فقط على متنها، وفقا للوكالة.

وبدأت شركات الطاقة الألمانية الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، لكن الجفاف المطول قد يؤدي إلى تأخير في الإمداد بالموارد الضرورية.

وفي وقت سابق، قلصت شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي-1" بشكل ملحوظ وذلك لدواع فنية بسبب عدم إرجاع التوربينات من كندا بعد عملية صيانتها هناك بذريعة العقوبات الغربية.

وفي ظل ذلك يتم الآن ضخ 40% فقط من سعة خط الأنابيب "السيل الشمالي"، لذلك هناك شكوك من تحقيق هدف ملء مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أقصى حد بحلول فصل الشتاء المقبل.

المصدر: نوفوستي