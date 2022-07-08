كيف أثر اغتيال شينزو آبي على الين الياباني؟

ارتفع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع زيادة الطلب على أصول الملاذات الأمنة بعد إعلان وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي جراء إطلاق نار.

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وبحلول الساعة 13:32 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 135.93 ين من مستوى 135.98 ين، وفقا للتداولات.

كذلك أظهرت البيانات أن مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، ارتفع بنسبة 0.18% إلى 107.32 نقطة.

المصدر: برايم