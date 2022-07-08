 
مباشر

مؤشر بورصة طوكيو يتخلى عن مكاسبه بعد إعلان إصابة آبي بإطلاق نار

مال وأعمال

مؤشر بورصة طوكيو يتخلى عن مكاسبه بعد إعلان إصابة آبي بإطلاق نار
Globallookpress
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdu2

أظهرت بيانات التداولات اليوم أن مؤشر بورصة طوكيو الرئيسي "نيكي" تخلى عن مكاسبه التي كان قد سجلها بعد إعلان إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي جراء إطلاق النار عليه.

إقرأ المزيد
أول المشاهد من مكان تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لإطلاق نار
أول المشاهد من مكان تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لإطلاق نار

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت موسكو (الساعة 12:42 بتوقيت اليابان)، بلغ مؤشر البورصة "نيكي" مستوى 26577.62 نقطة، بزيادة طفيفة نسبتها 0.33% عن مستوى الافتتاح، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وقبل إعلان إصابة شينزو آبي جراء إطلاق النار كان المؤشر عند مستوى 26871.33 نقطة (الساعة 11:30 بتوقيت اليابان)، وبذلك يكون المؤشر قد فقد المكاسب التي سجلها خلال التعاملات، علما أن المؤشر افتتح التعاملات عند مستوى 26623.85 نقطة.

وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن شينزو آبي نقل إلى المستشفى فاقدا الوعي بعد تعرضه لإطلاق النار، وقالت إن "رئيس الوزراء الياباني السابق لا يعطي مؤشرات على الحياة".

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا