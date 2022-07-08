مؤشر بورصة طوكيو يتخلى عن مكاسبه بعد إعلان إصابة آبي بإطلاق نار

أظهرت بيانات التداولات اليوم أن مؤشر بورصة طوكيو الرئيسي "نيكي" تخلى عن مكاسبه التي كان قد سجلها بعد إعلان إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي جراء إطلاق النار عليه.

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وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت موسكو (الساعة 12:42 بتوقيت اليابان)، بلغ مؤشر البورصة "نيكي" مستوى 26577.62 نقطة، بزيادة طفيفة نسبتها 0.33% عن مستوى الافتتاح، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وقبل إعلان إصابة شينزو آبي جراء إطلاق النار كان المؤشر عند مستوى 26871.33 نقطة (الساعة 11:30 بتوقيت اليابان)، وبذلك يكون المؤشر قد فقد المكاسب التي سجلها خلال التعاملات، علما أن المؤشر افتتح التعاملات عند مستوى 26623.85 نقطة.

وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن شينزو آبي نقل إلى المستشفى فاقدا الوعي بعد تعرضه لإطلاق النار، وقالت إن "رئيس الوزراء الياباني السابق لا يعطي مؤشرات على الحياة".

المصدر: RT + بلومبرغ