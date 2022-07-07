بوتين عن أخصائيي تكنولوجيا المعلومات الذين غادروا روسيا: "الوضع في الوطن أفضل"

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أخصائيي تكنولوجيا المعلومات الذين غادروا البلاد، مشيرا إلى وجود أسباب مختلفة لرحيلهم لكن الكثيرين منهم عادوا بالفعل لأن "الوضع في الوطن أفضل".

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وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال لقائه اليوم الخميس بالفائزين في مسابقة "قادة روسيا"، التي تكشف عن الأشخاص الواعدين إداريا ممن يتمتعون بمواهب متطورة.

وقال بوتين: "حقيقة أن الناس يغادرون ليس أمرا غير معتاد هنا، بعض الناس خائفون، والبعض يشك في إمكانية العمل هنا بشكل فعال، لكن نجاح العمل يتكون من العديد من المكونات: الدعم الحكومي وظروف المعيشة. لم نعق رحيل أحد والكثيرون عادوا لأن العيش في موسكو وبطرسبورغ وسراتف (وغيرها من المدن الروسية) شيء ولدى جيراننا شيء آخر، الوطن أفضل".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو إن غالبية المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الذين غادروا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عادوا إلى روسيا وأن التقارير عن "نزوح جماعي" لا أساس لها من الصحة.

المصدر: نوفوستي