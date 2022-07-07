الكشف عن حجم احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي، نشرت اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد الدولية، التي تشمل ذهبا ونقدا أجنبيا، بلغت في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو 2022 مستوى 586.8 مليار دولار.

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وبحسب بيانات المركزي الروسي فإن الاحتياطيات لم تتغيير بشكل تقريبي، حيث ارتفعت بنحو طفيف بنسبة 0.12% وبلغت في نهاية الأسبوع من 24 يونيو وحتى 1 يوليو من هذا العام مستوى 586.8 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

وفي العام 2021، ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 5.9% ووصلت بحلول 1 يناير من العام الجاري (2022) إلى 630.6 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي