"عبد الحميد خان" نحو المتوسط بحثا عن الغاز.. وزير الطاقة التركي يكشف عن مشاريع تركيا في الطاقة

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بأن سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي "عبد الحميد خان" ستبدأ أعمالها في أغسطس المقبل بالبحر الأبيض المتوسط.

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وأوضح الوزير التركي خلال زيارته ميناء تاش أوجو بولاية مرسين (جنوب)، أن سفينة التنقيب الرابعة تمتلك أحدث التقنيات، وأنه من المرجح أن تبدأ عملياتها بالبحر المتوسط في النصف الأول من أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن تركيا تواصل أنشطة الحفر والتنقيب في مناطق الصلاحية البحرية منذ 4 سنوات، وأن معظم الأعمال تتم في البحر الأسود، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول".

وفي مقابلة مع قناة "هابرتورك" التلفزيونية جرت اليوم الخميس، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن تركيا تعتزم البدء في تطوير 10 حقول نفطية في جنوب البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

وقال: "حاليا، بدأ العمل في حقلي Chukurova-1 وChukurova-2. وهما آبار ضحلة بعمق 430 و358 مترا على التوالي، فيهما سنصل إلى أهدافنا بشكل أسرع كما أن تكلفة إنتاج النفط والاستثمار أقل بكثير، لذلك يمكننا القول أننا اكتشفا أعلى درجة من (النفط الاقتصادي)".

وأشار الوزير التركي إلى أن تركيا تستورد حاليا جميع موارد الطاقة تقريبا. وأضاف الوزير "نستورد ما يقرب من 92% من النفط و 99% من الغاز".

وفي يونيو الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اكتشاف مكامن نفطية في منطقة أضنة بجنوب تركيا، يقدر احتياطي النفط فيها بمليار دولار.

وأضاف أن "قيمة الاحتياطيات تقدر بحوالي مليار دولار"، مؤكدا أن التحضيرات مستمرة لبدء الإنتاج في ما مجموعه 10 آبار، وذلك من خلال حفر 8 آبار جديدة في الحقل ذاته.

المصدر: الأناضول + تاس