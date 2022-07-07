لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى مدينة تركية جديدة

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن تشغيل رحلة خاصة تقلع لأول مرة إلى مدينة تشورلو بشمال غرب تركيا، وعلى متنها 140 راكبا في الاتجاهين، وذلك في إطار تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

وسيتم تشغيل الرحلة عبر طائرة بوينغ من طراز B737-800، وستقلع الطائرة من مطار القاهرة.

وتعد هذه الرحلة، هي الأولى لهذه المدينة التي ستطير إليها طائرات "مصر للطيران"، ضمن شبكة خطوطها الجوية، مما يعكس ثقة عملاء الشركة الوطنية المصرية في جاهزية أسطولها الجوي.

المصدر: مصراوي