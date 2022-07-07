 
مباشر
عاجل
بريطانيا.. استقالة وزير المحاكم جيمس كارتليدج ووزيرة التعليم ميشيل دونيلان

لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى مدينة تركية جديدة

مال وأعمال

لأول مرة.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى مدينة تركية جديدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdny

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن تشغيل رحلة خاصة تقلع لأول مرة إلى مدينة تشورلو بشمال غرب تركيا، وعلى متنها 140 راكبا في الاتجاهين، وذلك في إطار تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

وسيتم تشغيل الرحلة عبر طائرة بوينغ من طراز B737-800، وستقلع الطائرة من مطار القاهرة.

وتعد هذه الرحلة، هي الأولى لهذه المدينة التي ستطير إليها طائرات "مصر للطيران"، ضمن شبكة خطوطها الجوية، مما يعكس ثقة عملاء الشركة الوطنية المصرية في جاهزية أسطولها الجوي.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)