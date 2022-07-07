خبير مالي يرجح تراجع قيمة الروبل أمام الدولار في نهاية شهر يوليو الجاري

قال الخبير والمحلل المالي لشركة BitRiver فلاديسلاف أنتونوف، إن قيمة عملة الروبل تشهد تراجعا أمام الدولار واليورو ويمكن أن تصل إلى مستوى 70 روبلا للدولار بسرعة كبيرة.

وبحسب موقع "Prime" قال المحلل إنه لا توجد أسباب لوقف "الاتجاه الصعودي" هذا، ومع ذلك، يمكن أن يرتفع إلى حدود 70 روبلا للدولار بسرعة كبيرة.

وأضاف إذا لم تكن هناك قوة قاهرة، فبحلول نهاية يوليو، سوف يتماسك الدولار عند حوالي 70 روبلا، واليورو حوالي 73 روبلا.

كما رجح بأن العملة الروسية ستتراجع في حدود 70-80 روبلا لكل دولار.

وأضاف "ربما وجدت وزارة المالية طريقة لإضعاف الروبل من أجل التخلص من التوتر"، بحسب تعبيره.

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وأشار إلى أن المستثمرين خفضوا مشترياتهم من الروبل بعد تصريحات وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف بأن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية مستعدتان لخسارة جزء من أموال الميزانية للعام 2022 لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الروبل.

ووفقا للوزير الروسي فإن الحكومة مستعدة لتنفيذ تدخلات في سوق العملات المحلية وتخصيص جزء من أموال الميزانية للعام 2022 بهدف تحقيق استقرار في سعر صرف العملة الروسية.

المصدر: نوفوستي