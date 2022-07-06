اليابان تعترف باستحالة الاستغناء عن الغاز الروسي المسال

أكد رئيس شركة النقل اليابانية "ميتسوي أو إس كيه لاينز"، تاكيشي هاشيموتو، أنه "لا بديل عن الغاز الروسي"، مشددا على أن "بلاده لا يمكنها التوقف عن استيراد الغاز الروسي المسال".

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن هاشيموتو قوله: "لا يمكن لليابان التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ومحدودية الفرص في مجال الطاقة النووية".

وأضاف: "الغاز الذي تشتريه اليابان من روسيا بسعر رخيص نسبيا بموجب عقود طويلة الأجل تحتاجه البلاد لتلبية احتياجات الكهرباء الأساسية".

وأشار إلى أن "الأسعار الحالية في السوق الفورية لكل من الغاز الطبيعي المسال والفحم مرتفعة للغاية، وأن هذا هو أحد أسباب إحجام اليابان عن رفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسية".

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في وقت سابق، أن "اليابان يمكن أن تتوقع الحياة في المستقبل بدون الغاز والنفط من روسيا"، واصفا تصريحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن القيود المحتملة على أسعار مشتريات النفط بأنها "مزعجة".

وقال: "في هذه الحالة سترتفع تكلفة النفط فوق السعر الفلكي المتوقع 300-400 دولار".

المصدر: "لينتا.رو" + "فايننشال تايمز"