أسعار الغاز تقفز إلى 1840 دولارا في بورصات أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 5% تقريبا لتصل إلى 1840 دولارا للألف متر مكعب، حسب بيانات بورصة ICE اللندنية.

وفي وقت سابق، حذر رئيس المركز الإعلامي IRTTEK دميتري كوبتيف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" من أن أسعار الغاز قد تصل إلى 2000 دولار في أوروبا، في حال استمرت إضرابات شركات النفط والغاز النرويجية.

وأضاف أن حالة عدم اليقين في السوق تتأثر أيضا بتصريحات السياسيين والمحللين الأوروبيين بأنه بعد إتمام روسيا صيانة خط "السيل الشمالي 1"، قد لا يتم استئناف الإمدادات عبره.

المصدر: نوفوستي