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الحكومة الفرنسية تخطط لتأميم عملاق الطاقة edf

مال وأعمال

الحكومة الفرنسية تخطط لتأميم عملاق الطاقة edf
AFP
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كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تخطط لتأميم عملاق الكهرباء edf، وسط أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت بورن في أول خطاب رئيسي لها أمام البرلمان الفرنسي: "يجب أن نمتلك السيطرة الكاملة على إنتاج الكهرباء وأدائها. يجب أن نضمن سيادتنا في مواجهة عواقب الحرب (في أوكرانيا) والتحديات الهائلة القادمة. لهذا السبب أؤكد لكم نية الدولة في امتلاك 100٪ من رأس مال edf".

يذكر أن الدولة الفرنسية تمتلك الآن 84٪ من أسهم الشركة، وهي واحدة من أكبر منتجي الكهرباء في العالم.

المصدر: "أ ف ب"

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