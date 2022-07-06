قناة أمريكية: الصين والهند ستحبطان خطط مجموعة السبع تجاه روسيا

قالت قناة CNBC، نقلا عن محللين، إن محاولات مجموعة السبع لفرض سقوف أسعار على النفط الروسي، يمكن أن تترك تأثيرا سلبيا على أسواق الطاقة العالمية.

ووفقا لرأي هؤلاء المحللين، يمكن أن تصبح الصين والهند عقبة أمام تنفيذ هذه الخطة.

ونقلت القناة عن أمريتا سين مديرة الدراسات في شركة Energy Aspects: "الاقتراح ليس مدروسا جيدا، دول مجموعة السبع لم تناقشه حتى مع الهند والصين.. هل تعتقد حقا أنها ستوافق على ذلك وستقبله روسيا ولن ترد عليه؟.. يبدو الأمر كمفهوم نظري جيدا جدا، ولكن من الناحية العملية ، لن ينجح أبدا".

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ويرى كلاوديو جاليمبرتي، نائب رئيس شركة أبحاث الطاقة Rystad، أن روسيا قد تقرر ببساطة عدم بيع النفط بالأسعار المحددة وفق السقوف.

يذكر أن زعماء الدول السبع، أكدوا خلال قمتهم في ألمانيا في 26 – 28 يونيو، عزمهم تقليص الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا. واتفقوا على اتخاذ إجراءات للحد من أسعار النفط والغاز من روسيا ووضع خطة لفرض سقوف أسعار للنفط الروسي.

المصدر: نوفوستي