"بلومبرغ": السعودية تبيع بعض نفطها بسعر مخفض في ظل المنافسة مع روسيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن السعودية تعرض بعضا من نفطها الخام بخصم كبير في السوق الآسيوية بسبب المنافسة مع روسيا.

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وقالت "بلومبرغ" إن "السعودية حددت سعر الخام العربي الثقيل والخام العربي المتوسط بأكبر تخفيض عن سعر الخام العربي الخفيف منذ 2014، وذلك لشحنات تحميل أغسطس المقبل إلى آسيا".

ويرجع ذلك كون المستوردين الرئيسيين للنفط العربي الثقيل والعربي المتوسط ​​هما الصين والهند، اللتان زادتا مشترياتهما من النفط الروسي في الفترة الماضية.

كما عرضت المملكة تخفيضات مماثلة لعملائها في أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن آسيا هي السوق الرئيسية لإنتاجها من أنواع الخام الثقيل.

كذلك أشارت "بلومبرغ" إلى أن السعودية ليست الدولة الوحيدة في منظمة "أوبك" التي تعاني من المنافسة القوية بسبب التخفيضات الروسية لأسعار النفط في أسيا، إذ هناك إيران أيضا التي تعتمد بشكل أساسي على السوق الأسيوية لتصدير نفطها الخام في ظل العقوبات الأمريكية.

وقالت الوكالة إن إيران وفنزويلا تعرضان أيضا تخفيضات كبيرة على أسعار تصدير الخام إلى آسيا لمواجهة المنافسة الروسية، كما أن العراق تأثرت أيضا.

المصدر: تاس