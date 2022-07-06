 
مباشر
عاجل
بريطانيا.. 5 وزراء إضافيين يستقيلون من حكومة جونسون

بوتين يشيد بأمين عام "أوبك" ويعزي بوفاته

مال وأعمال

بوتين يشيد بأمين عام
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tdgc

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تعزيه إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري في وفاة أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، مشيدا بمساهمة باركيندو الشخصية في إنشاء آلية تفاعل "أوبك+".

إقرأ المزيد
بعد وفاة باركيندو.. كويتي في منصب أمين عام
بعد وفاة باركيندو.. كويتي في منصب أمين عام "أوبك"

وجاء في البرقية: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الخالصة في وفاة محمد باركيندو، رجل الدولة النيجيري البارز والأمين العام للدول المصدرة للنفط. من خلال عمله الطويل والفعال في منظمة (أوبك) حصل بحق على مكانة دولية عالية".

وأشار الرئيس الروسي إلى مساهمة باركيندو الشخصية في إنشاء آلية فريدة للتفاعل في إطار "أوبك+"، والتي هي مهمة بشكل خاص لضمان الأداء المستقر والفعال لسوق النفط العالمي لصالح منتجي ومستهلكي الذهب الأسود.

وتوفي باركيندو مساء أمس الثلاثاء في نيجيريا عن عمر يناهز 63 عاما. وشغل باركيندو منصب الأمين العام لمنظمة "أوبك" لمدة 6 سنوات وشارك في إنشاء اتفاقية "أوبك+" في العام 2016. 

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)