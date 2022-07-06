بوتين يشيد بأمين عام "أوبك" ويعزي بوفاته

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تعزيه إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري في وفاة أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، مشيدا بمساهمة باركيندو الشخصية في إنشاء آلية تفاعل "أوبك+".

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وجاء في البرقية: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الخالصة في وفاة محمد باركيندو، رجل الدولة النيجيري البارز والأمين العام للدول المصدرة للنفط. من خلال عمله الطويل والفعال في منظمة (أوبك) حصل بحق على مكانة دولية عالية".

وأشار الرئيس الروسي إلى مساهمة باركيندو الشخصية في إنشاء آلية فريدة للتفاعل في إطار "أوبك+"، والتي هي مهمة بشكل خاص لضمان الأداء المستقر والفعال لسوق النفط العالمي لصالح منتجي ومستهلكي الذهب الأسود.

وتوفي باركيندو مساء أمس الثلاثاء في نيجيريا عن عمر يناهز 63 عاما. وشغل باركيندو منصب الأمين العام لمنظمة "أوبك" لمدة 6 سنوات وشارك في إنشاء اتفاقية "أوبك+" في العام 2016.

المصدر: برايم