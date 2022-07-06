السيسي يكشف عن تكلفة ضخمة لإنشاء مواقع محصنة وحكومة قوية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة الحالية كلفت الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه لإنشاء المراكز الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال الرئيس المصري إن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تحويل الدولة من الورقي إلى الرقمي، وتعمل أيضًا في الفترة الحالية على إدخال جزء من العمل من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات والمعلومات، أن المراكز الرقمية التي تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اختراقها، قائلا: "عشان نحول الدولة للجمهورية الجديدة تكلفنا أموالا عديدة".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن كل ما تم في العاصمة الإدارية الجديدة قامت به شركة العاصمة وطلبت منا تأجير الحي الحكومي بـ 4 مليارات جنيه في العام الواحد، موضحا: الناس بتقولنا انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين؟، والعاصمة من أموال الحكومة.

وتابع: نحن صادقين وشفافين، بالنسبة لمواردنا معندناش غير الأفكار، وشركة العاصمة عملت وبتقولنا عاوزة فلوس حق انتفاع في السنة نتيجة مواردها الذاتية التي صرفتها.

المصدر: القاهرة 24