صحيفة: تركيا ترفع متوسط التضخم لدول مجموعة العشرين

أفادت صحيفة "زمان" التركية، وفق بيانات اقتصادية، بأن القفزة الكبيرة بمعدلات التضخم النقدي في تركيا، أسفرت عن رفع متوسط التضخم لدول مجموعة العشرين.

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وأشارت "زمان" إلى أن "متوسط التضخم في دول مجموعة العشرين باستثناء تركيا بلغ نحو 10.9%، في حين ارتفعت هذه النسبة بنحو 31% بإضافة تركيا.

وأوضحت "زمان" أن "البيانات الحكومية أشارت إلى بلوع معدلات التضخم السنوية في تركيا خلال يونيو الماضي 78.62%، بينما تزعم مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أن معدلات التضخم السنوية للفترة عينها بلغت 175.55%"، إذ "تتصدر تركيا كل من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين في معدلات التضخم المرتفعة".

وبحسب البيانات التي نشرها أوزجان قاضي أوغلو، نائب رئيس حزب "الخير" للسياسات الاقتصادية، ، تمت الإشارة إلى "بلوغ متوسط التضخم لدول مجموعة العشرين خلال شهر يونيو المنصرم نحو 10.9% وارتفاع هذه النسبة إلى 14.29% بإضافة تركيا إلى القائمة"، وفق ما ذكرت "زمان".

وقالت الصحيفة إن "متوسط معدلات التضخم لشهر يونيو لدول مجموعة السبع التي تضم كل من ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا واليابان وكندا بلغ نحو 7.02%، بينما تراجع مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا بنحو 0.5% مقارنة بشهر مايو ليسجل 8.2%".

المصدر: "زمان"