خبير اقتصادي يكشف لـRT عن أهمية الغاز للبنان ويتحدث عن كميات الغاز بالحقول المتنازع عليها مع إسرائيل

أكد الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور أنيس بو دياب، أن النفط والغاز يعدان من أهم الجوانب التي من ممكن أن يعتمد عليها اقتصاد لبنان، في ظل الظروف العالمية الحالة.

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وفي حديث خاص لـRT، أوضح الدكتور أنيس بو دياب أن "النفط والغاز البحري يعدان سلعة استراتيجية للبنان، خاصة في ظل العقوبات الغربية على روسيا، وتعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف بو دياب: "ندرك أن النفط الروسي له أهمية هائلة على المستوى العالمي، في حين أن العالم متعطش الآن لغاز بعد الأزمات الأخيرة، خصوص أننا على أبواب الخريف، لذا فإن الغاز اللبناني يعتبر سلعة استراتيجية مهمة إذا ما تم استخراجه، بالأخص في الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد".

كما أوضح الخبير الاقتصادي قائلا: "نحن بحاجة إلى أوكسجين نقدي من الدولار، وهذا الغاز هو الأوكسيجين".

وأشار إلى أن حجم الغاز ضمن الحدود اللبنانية غير المتنازع عليها، يشكل وفقا للمعطيات أكثر من 120 مليار دولار، لافتا إلى أنه "يقال إن حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل فيه كمية من الغاز تقدر بـ40 مليار دولار".

وعن حقل قانا المتنازع عليه مع إسرائيل أيضا، أشار الدكتور أنيس أبو دياب إلى أن كمية الغاز فيه غير محددة لغاية الآن، وهناك صور ثلاثية الأبعاد كشفت عن وجود الغاز، دون تحديد كميته.

المصدر: RT