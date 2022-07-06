"شل" تخطط لإطلاق أكبر مصنع هيدروجين أخضر في الاتحاد الأوروبي

تخطط شركتان تابعتان لشركة الطاقة الأوروبية "شل" لبناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر بأوروبا، في هولندا، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيان صدر عن شركة "شل" فإن الحديث يجري عن Shell Nederland B.V وShell Overseas Investments B.V، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في العام 2025.

وأضافت الشركة أن المصنع بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط سيتم بناؤه في ميناء روتردام في منطقة تعد التوسع الاصناعي للمدينة، ومن المخطط أن يصل إنتاج المصنع إلى 60 طنا من الهيدروجين الأخضر يوميا.

وسيتم توفير الطاقة للمصنع من الطاقة المتجددة من مزرعة رياح بحرية باسم Hollandse Kust، والتي مملوكة جزئيا لشركة "شل".

وسيتم ضخ الهيدروجين الأخضر من المصنع عبر خط أنابيب إلى شركة Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam، وسيتم استخدامه عوضا عن جزء من الهيدروجين "الرمادي" المستخدم في الشركة.

المصدر: نوفوستي