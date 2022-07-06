بوريل: الصين لا تستطيع تلبية احتياجات روسيا في التقنيات المتقدمة

زعم رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل أن اعتماد روسيا على التقنيات الغربية أكبر بست أضعاف من اعتمادها على التقنيات الصينية التي لن تستطيع سد احتياجات روسيا في ظل العقوبات.

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جاء ذلك في مقالة كتبها الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي لصحيفة "يوميوري" اليابانية نشر اليوم الأربعاء.

وكتب بوريل: "قد يتساءل البعض عما إذا كانت هذه العقوبات (الغربية) تؤثر حقا في الاقتصاد الروسي. الجواب البسيط هو نعم. تصدر روسيا الكثير من المواد الخام، ولكن يتعين عليها استيراد الكثير من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتي لا تنتجها محليا".

وتابع: "فيما يخص التكنولوجيا المتقدمة، تعتمد فيها روسيا بنسبة 45% على أوروبا و21% على الولايات المتحدة، بينما يبلغ اعتمادها على الصين 11% فقط".

واعتبر بوريل أن الصين تقدم لروسيا حاليا كمية محدودة من المنتجات البديلة، خاصة السلع عالية التقنية، وأضاف: "الصين، التي تعتمد إلى حد كبير على الصادرات إلى الدول المتقدمة، لم تعرض حتى الآن على روسيا أي مساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية. وتراجعت صادرات الصين إلى روسيا بنسب مماثلة لتلك الخاصة بالدول الغربية".

المصدر: "تاس"