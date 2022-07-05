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السفير الروسي في لندن: مصادرة بريطانيا للأصول الروسية ستقوض الثقة بها

مال وأعمال

السفير الروسي في لندن: مصادرة بريطانيا للأصول الروسية ستقوض الثقة بها
Legion-Media Stefan Rousseau
السفير الروسي في لندن أندريه كيلين
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أكد السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، أن مصادرة بريطانيا للأصول الروسية المجمدة لديها، ستقوض الثقة بلندن كعاصمة مالية كبيرة.

وقال كيلين في حديث لقناة "روسيا 24" إن "لندن تعتبر عاصمة مالية، ويجري هنا الكثير من التعاملات المالية والتبادلات، بما في ذلك تبييض الأموال من قبل مختلف الدول".

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تراس: نبحث سبل مصادرة الأصول الروسية المجمدة

وتابع: "وفي حال حدث ذلك (مصادرة الأصول)، فهذا سيقوض ثقة لندن كعاصمة مالية".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قد دعت إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة في إطار العقوبات ضد روسيا، وتسليمها لأوكرانيا.

واعتبرت الوزيرة أن ذلك سيتطلب إصدار قانون جديد أو إدخال تعديلات على التشريعات القائمة.

المصدر: تاس + RT

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