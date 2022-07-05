"تسلا" تخسر لقب أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم

تفوقت شركة BYD الصينية على شركة TESLA التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك كأكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات.

باعت الشركة 641 ألف سيارة في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة أكثر من 300% عن نفس الفترة من العام السابق. وفي الربعين الأولين من عام 2022، باعت BYD، حوالي 323519 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات و314638 سيارة هجينة تعمل بالكهرباء.

وارتفعت أسهم BYD بنسبة 36٪ منذ يناير، وتمكنت الشركة من تجنب إغلاق المصانع بسبب الإغلاق.

وبالمقارنة باعت "تسلا" 564 ألف سيارة في الأشهر الستة الأولى من العام، وفقا للأرقام الواردة في تقارير الربع الأول والثاني.

وأشارت "تسلا" في التقارير إلى أنها واجهت تحديات سلسلة التوريد وإغلاق المصانع على مدار العام. واضطرت الشركة إلى إغلاق مصنعها مؤقتا في شنغهاي بسبب تفشي فيروس كورونا في المدينة.

المصدر: "أكسيوس"