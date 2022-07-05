الذهب يسجل أدنى مستوى له في 6 أشهر والألمنيوم في عام

أفاد موقع MarketWatch بانخفاض سعر الذهب لأدنى مستوى له منذ 6 أشهر، حيث سجل أقل من 1800 دولار للأوقية، تزامنا مع ارتفاع الدولار مقابل اليورو إلى أعلى مستوى له في 22 عاما.

وانخفضت أسعار عقود أغسطس في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) خلال التداول بنسبة 1.8 ٪ لتصل إلى 1769 دولارا للأونصة.

خسرت الفضة تسليم سبتمبر 2.8٪ لتصل إلى 19.12 دولارا للأوقية.

وتراجعت عقود البلاديوم لشهر سبتمبر 1.9٪ إلى 1902 دولارا للأوقية ، وانخفضت عقود أكتوبر للبلاتين بنسبة 2٪ إلى 854 دولارا للأوقية.

انخفض الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى أدنى مستوى له في عام على خلفية تباطؤ الطلب وحجم الإنتاج القوي، حيث انخفضت العقود مع التسليم في 3 أشهر بنسبة 1.4 ٪ - إلى 2427 دولارا للطن.

المصدر: "أنترفاكس"