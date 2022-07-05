الأسهم الأمريكية تسجل تراجعا كبيرا

تراجعت الأسهم على نطاق واسع في التعاملات الصباحية في "وول ستريت" اليوم الثلاثاء، لتواصل المؤشرات الرئيسية الهبوط في ظل قلق المستثمرين على حالة الاقتصاد.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500 بنسبة 1.8 بالمائة اعتبارا من الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتراجع أكثر من 95 بالمائة من الأسهم في المؤشر القياسي في الافتتاح الضعيف بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة احتفالا بعيد الاستقلال.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 615 نقطة بواقع 2 بالمائة إلى 30515 نقطة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" 1.3 بالمائة.

وتكبدت شركات الطاقة بعض أكبر الخسائر مع انخفاض أسعار النفط الأمريكية بواقع 5 بالمائة، وانخفض سهم "إكسون موبيل" 2.8 بالمائة، كما انخفض سهم "جي بي مورغان تشيس" بنسبة 2.4 بالمائة. كما هبط سهم تيسلا بنسبة 3.4 بالمائة.

ولم تكن أسواق الأسهم الأوربية أوفر حظا، إذ شهدت انخفاضا أيضا.

المصدر: AP