عمدة موسكو: العقوبات على روسيا لم تؤت أكلها

أفاد عمدة مدينة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، بأن حرب العقوبات الغربية على روسيا لم تؤد إلى انخفاض حاد في الاقتصاد.

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وجاء التصريح خلال انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية لزيادة استقرار الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية على روسيا.

وقال عمدة موسكو: "اليوم يمكنكم أن تتأكدوا بالفعل من أن حرب العقوبات التي شنت ضدنا على جميع الجبهات لم تؤد إلى هبوط حاد في الاقتصاد وتوتر في المجال الاجتماعي والاقتصادي".

كذلك أشار سوبيانين إلى أن اقتصاد الأقاليم الروسية ومؤشرات الاقتصاد الكلي تظهر أن روسيا نجحت في التعامل مع العقوبات الغربية، أي تجاوزها.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على قطاعات اقتصادية وشركات وأفراد في روسيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: نوفوستي