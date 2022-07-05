شركة روسية تورّد "لحوما نباتية" إلى الإمارات

بدأت إحدى أكبر شركات المواد الغذائية في روسيا، شركة "إفكو"، في توفير "اللحوم النباتية" لسلاسل البيع بالتجزئة في الإمارات بشكل عام، تنمو مبيعات هذا المنتج بمعدل 30% سنويا.

وقال سيرغي إيفانوف المدير التنفيذي للشركة لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن، نتحدث عن 45 متجرا لسلاسل محلية كبيرة تعاونية مثل "الاتحاد" و"أسواق"، ونقوم بتوريد فطائر البرغر واللحوم المفرومة وكرات اللحم من ماركة Hi!.

وأشار المسؤول إلى أنه الآن يتم الحديث عن المبيعات التجريبية وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار توسيع الجغرافيا والتشكيلة.

ووفقا له، فإن الشركة تعمل بنشاط على تطوير تصدير المنتجات النباتية، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط. مضيفا: "في روسيا، علينا أن نشرح لماذا تعتبر اللحوم النباتية واعدة، ولماذا يكون لتكنولوجيا الأغذية للبروتينات البديلة والتخليق الحيوي للدهون مستقبل. ولا يوجد حتى مثل هذا الحديث في الشرق الأوسط. الأمن الغذائي هو أولوية وطنية هناك".

وأضاف إيفانوف أن "إجمالي صادرات الشركة نما العام الماضي بنسبة 75%، متجاوزا مليار دولار لأول مرة"

وأشار إلى أنه من المخطط افتتاح مصنع للتكنولوجيا الحيوية بالقرب من دبي، ما يجعل من الممكن الحصول على الدهون والبروتينات بسرعة، ولكن في الوقت الحالي، تعمل الشركة بنشاط على تقديم منتجاتها للمستهلكين المحليين.

المصدر: سبوتنيك