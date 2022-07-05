مسؤول روسي يؤكد على أهمية التحول في السياسة الاقتصادية من الاستجابة إلى التطوير

أكد قسطنطين دولغوف نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسي، على ضرورة التحول في السياسة الاقتصادية من الاستجابة إلى التطوير وذلك بناء على توجيهات القيادة الروسية.

وقال المسؤول لـ RT، على هامش مشاركته في معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة، إنه على هامش المعرض تتم مناقشة المسألة المتعلقة بتطوير صناعات في روسيا مثل السيارات والطائرات ودعم الصادرات الروسية.

وأضاف، أن هذه المناقشات تكمن أهميتها أنها تأتي في وقت تفرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، لذلك تعمل موسكو على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، واستشهد بتصريح رئيس الوزراء الروسي بأنه لا يمكن عزل روسيا.

كذلك شدد نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسي، على أهمية معرض "إينوبروم" وخاصة في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وانطلقت أمس في مدينة يكاترينبورغ الروسية فعاليات معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة تحت عنوان "التحول الصناعي: من التحديات إلى الفرص الجديدة" بمشاركة ممثلين عن اثنتين وعشرين دولة.

ويبحث المشاركون في الحدث الاقتصادي مجالات التعاون الدولية في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم، وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 يوليو 2022.

المصدر: RT