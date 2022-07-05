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خبير: "هذه ليست النهاية" الدولار يصعد إلى 61 روبلا

مال وأعمال

خبير:
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تحدث الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية فيتالي كالوجين عن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار، في تعاملات اليوم في بورصة موسكو فوق مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يونيو 2022.

وأعرب الخبير عن اعتقاده بأن سعر صرف العملة الأمريكية نما في بورصة موسكو في ظل قيام جهة بشراء عملات أجنبية على نطاق واسع داخل روسيا ما دفع سعر الصرف إلى نطاق 60 - 61 روبلا.

ورجح الخبير أن الحديث يجري عن تدخل في سوق العملات المحلية، والذي أشار إليه البنك المركزي الروسي في وقت سابق. يرى الخبير أن الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار ظاهرة مؤقتة، ووفقا له، فقد حدثت بالفعل مثل هذه الزيادة في مايو الماضي لكنها استمرت ثلاثة أيام فقط.

وفي بورصة موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، بواقع 5 روبلات (الروبل = 100 كوبيكا) إلى مستوى 61 روبلا.

المصدر: نوفوستي

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