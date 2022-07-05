"أرامكو" السعودية ترفع أسعار نفطها بمستويات شبه قياسية

رفعت شركة النفط والغاز السعودية المملوكة للدولة "أرامكو" السعودية أسعار بيع النفط لآسيا للإمدادات لشهر أغسطس المقبل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصادر.

وزادت المملكة، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار النفط للإمدادات لشهر أغسطس المقبل للمشترين الآسيويين إلى مستويات قريبة من المستويات القياسية في ظل انخفاض العرض وطلب قوي.

وتم رفع البيع الرسمي للخام العربي الخفيف (Arab Light) لآسيا لشهر أغسطس 2022 بمقدار 2.8 دولار للبرميل عن مستواه في يوليو 2022، بعلاوة 9.3 دولار للبرميل فوق سعر سلة أصناف الخام عمان/ دبي.

والعلاوة قريبة من مستوى العلاوة القياسي التي تم تسجيلها في مايو الماضي عند 9.3 دولار للبرميل.

المصدر: برايم