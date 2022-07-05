"إرنا": لقاء إيراني روسي لتطوير التعاون السياحي بين البلدين

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن نائب وزير السياحة الإيراني اجتمع مع عدد من المسؤولين الروس المعنيين بمجال الثقافة والسياحة، وذلك في إطار تطوير التعاون السياحي الثنائي.

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وفي التفاصيل، أفيد بأن الوزير علي أصغر شالبافيان، رفقة عدد من مدراء وخبراء وزارة التراث الثقافي، التقى بعدد من المسؤولين الروس، وناقشوا معهم سبل تطوير التعاون السياحي بين البلدين.

وذكر أن اللقاء حضره "رئيس لجنة السياحة في موسكو يوغني كوزلوف ووزير السياحة بجمهورية الشيشان مسلم بيتازييف ومساعد رئيس لجنة السياحة في موسكو تاتيانا شارشاويستسكايا ورئيس مشاريع اللجنة السياحية في موسكو أورهان رزاييف".

وأشير أيضا إلى أن القاء جرى خلاله بحث "أهم القضايا المتعلقة بالسياحة الإيرانية والروسية.

وتم في اللقاء البحث حول آفاق التعاون المشترك في المجال السياحي وإلغاء التأشيرات الجماعية للسياح في البلدين".

المصدر: إرنا