الدولار في بورصة موسكو فوق 57 روبلا لأول مرة في نحو 3 أسابيع

تواصل العملة الأمريكية ارتفاعها في بورصة موسكو لليوم الثاني على التوالي، حيث تم اليوم تداول الدولار، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 57 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يونيو 2022.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 3.95 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 57.6625 روبل. فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 2.49 روبل إلى 59.4775 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي تراجع العملة الروسية بعد موجة ارتفاع سجلها الروبل الروسي في الفترة الماضية، على الرغم من العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بعد إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT