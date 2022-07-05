سهم عملاق الألمنيوم الروسي يحلق في بورصة موسكو

قفز سهم شركة "روسال" الروسية لصناعات الألمنيوم في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 20% بعد الكشف عن مباحثات اندماج بين "روسال" وشركة "نوريلسك نيكل".

وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم شركة "روسال" بنسبة 11.2% إلى 60.32 روبل، وقبل ذلك كان سهم الشركة الروسية قد صعد بنسبة 22.58% إلى 66.49 روبل.

فيما ارتفع سهم شركة "نوريلسك نيكل" بنسبة 4.69% إلى 17822 روبلا، وفقا لما أظهرته بيانات موقع بورصة موسكو.

وجاء الارتفاع بعد أن كشف أحد المالكين الرئيسيين لشركة "نوريلسك نيكل" فلاديمير بوتانين عن مفاوضات تجري بين "نوريلسك نيكل" و"روسال" حول عملية اندماج بين الشركتين.

وفي بورصة موسكو، تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.23% إلى 2199.50 نقطة، فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 2.2% إلى 1219.50 نقطة.

المصدر: نوفوستي