أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستوى هو الأول منذ مارس الماضي

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع شهر مارس الماضي.

وفي مستهل تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس على مؤشر TTF إلى مستوى 1812 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وفي مطلع مارس 2022، سجلت أسعار الغاز في أوروبا 4 مرات متتالية مستويات تاريخية، وجاء ذلك بسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، ففي 7 مارس الماضي سجلت أسعار الغاز 2560.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعقب ذلك تراجعت الأسعار وفي 6 يونيو 2022، لأول مرة في 3 أشهر، انخفضت أسعار الغاز إلى أقل من 900 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: نوفوستي