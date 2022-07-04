ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف على معروض الخام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، واتجهت الأسعار نحو مستوى 114 دولارا للبرميل، وذلك في ظل مخاوف من تراجع معروض الخام وزيادة الطلب على الذهب الأسود.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 17:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.97% إلى 110.57 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.87% إلى 113.72 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق، حذر محللو بنك "جي بي مورغان" من أن أسعار النفط قد تقفز إلى 380 دولارا للبرميل، إذا دفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية روسيا إلى تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن ذلك يأتي فيما تعمل مجموعة الدول السبع على وضع آلية معقدة لتحديد سقف سعري للنفط الروسي في محاولة لـ"تشديد الخناق" على موسكو.

المصدر: RT + بلومبرغ