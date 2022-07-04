شركة صينية تتفوق على شركة إيلون ماسك "تسلا"

تفوق المنافس الصيني على الشركة الأمريكية "تسلا" بمبيعات السيارات الكهربائية وأصبحت بذلك BYD الشركة الرائدة عالميا في هذه الصناعة، وفقا لوكالة المعلومات الاقتصادية الصينية Cailian.

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وبحسب بيانات الوكالة فقد باعت الشركة الصينية BYD في النصف الأول من العام 2022 أكثر من 641000 سيارة، بزيادة قدرها 315% على أساس سنوي، وبالنسبة لشركة "تسلا" فقد بلغت مبيعاتها في نفس الفترة 564000 سيارة كهربائية فقط.

وBYD هي أكبر شركة لتصنيع السيارات في الصين. وفي ربيع العام 2022، أوقفت الشركة الصينية تماما إنتاج السيارات بمحرك احتراق داخلي لصالح إنتاج سيارات هجينة وسيارات كهربائية.

وتستمر الشركة الصينية في استخدام محركات البنزين ولكن فقط في الموديلات الهجينة المزودة أيضا بمحرك كهربائي.

المصدر: نوفوستي