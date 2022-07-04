رئيس الإمارات يوجه بإعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود

وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجا متكاملا بمبلغ 28 مليار درهم.

وبناء على هذا القرار، ارتفع الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم. ويغطى برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.

هذا واستحدث برنامج الدعم، أربعة مخصصات جديدة هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل.

وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.

المصدر: "الإمارات اليوم"