اعترف قراء "ديلي ميل" البريطانية بأن العقوبات المفروضة على روسيا هي في واقع الأمر عقوبات مفروضة على البريطانيين أنفسهم.

جاء ذلك خلال ردود القراء على مقال بصحيفة "ديلي ميل" يتضمن بيانات حول "ركود شديد" تواجهه أوروبا إذا ما انقطعت إمدادات الغاز الروسي عنها.

اتهم كثير من القراء السلطات بالفشل في حل المشكلات المرتبطة بتزويد الناس بموارد الطاقة، حيث أشار البعض إلى أن العقوبات الغربية لم يتم اختراعها في الأصل ضد روسيا، وإنما هي "ضد الأوروبيين أنفسهم"، "ولم يعد بالإمكان إنكار ذلك: كل ما يفعله سياسيونا سيؤذينا نحن" كما يكتب القارئ بيرت. كذلك يسخر القارئ باستيان: "من كان يظن أن روسيا سنتنقم؟".

كما رد القارئ جيمي بوب 1983: "لذلك، ستبيع روسيا الطاقة إلى دول أخرى، كما في السابق، بينما فرضت أوروبا فعليا العقوبات على نفسها". كما يرى القارئ Tgheretford: "وماذا تعتقد أن روسيا ستفعل عندما يأتي الخريف، مع العلم بأن جميع الأوراق بيديها؟ أنا شخصيا متأكد من أن العقوبات والسياسات الخضراء قد وضعت لتعاقبنا نحن، وليس لمعاقبة روسيا على الإطلاق".

وتابع سبارك 56789: "كل ذلك يعود إلى القرارات غير المجدية التي اتخذها سياسيونا على مر السنين. كان ينبغي أن نبني محطات للطاقة النووية، لا أننا نغلقها. وكان يجب أن يبدأ الحفر بتقنية التكسير الهيدروليكي منذ عشر سنوات، لكن تذكر أن هذه العوامل لا تؤثر على الفئات الأغنى من المواطنين".

ولخص القراء وجهة نظرهم في أن "أوروبا ستحتاج دائما إلى النفط والغاز من روسيا".

المصدر: نوفوستي