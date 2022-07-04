برنامج بأكثر من 6.5 مليار دولار بين روسيا وكازاخستان

كشف رئيس الوزراء الكازاخستاني عليخان سمايلوف، أنه سيتم توفير استثمارات بأكثر من 6.5 مليار دولار، من خلال برنامج العمل المشترك في إطار التعاون بين صناعات روسيا وكازاخستان.

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وجاء تصريح رئيس الوزراء الكازاخستاني خلال مشاركته في فعاليات معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة، الذي انطلق اليوم في مدينة يكاترينبورغ الروسية تحت عنوان "التحول الصناعي: من التحديات إلى الفرص الجديد" بمشاركة ممثلين عن اثنتين وعشرين دولة.

وقال سمايلوف خلال جولة تفقدية للمعرض مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "هذا العام نحن دولة شريكة لهذا المعرض الصناعي الدولي الكبير. وكجزء من هذا المعرض، نخطط للتوقيع على حوالي 23 اتفاقية، إحداها برنامج عمل مشترك في إطار التعاون الصناعي بقيمة 6.5 مليار دولار. نريد تطوير وتوسيع تعاوننا".

بدوره شكر ميشوستين المسؤولين والشركات من كازاخستان على المشاركة في المعرض، وقال: "تشارك أكثر من 200 شركة من كازاخستان في "إينوبروم". لقد نظرنا الآن في عدد من الصناعات المبتكرة ولا يسعنا إلا أن نعرب عن رضانا أن كلا من التعاون الصناعي والتوطين ينموان".

وأضاف ميشوستين قائلا: "يبدو لي أنه بعد هذا المعرض لا يزال هناك زخم جديد للشراكة (بين روسيا وكازاخستان، وسنواصل تطوير تعاوننا المشترك والإنتاج الصناعي، هناك عدد من المشاريع الجديدة المخطط لها والتي سنناقشها بالتفصيل خلال المفاوضات".

وانطلقت اليوم في مدينة يكاترينبورغ الروسية فعاليات معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة تحت عنوان "التحول الصناعي: من التحديات إلى الفرص الجديد" بمشاركة ممثلين عن اثنتين وعشرين دولة.

وسيناقش المشاركون في الحدث الاقتصادي مجالات التعاون الدولية في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم، وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 يوليو 2022.

المصدر: إنترفاكس