ألمانيا تسجل عجزا تجاريا لأول مرة منذ عام 1991

أظهر تقرير لمكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا (Destatis)، أن البلاد سجلت في مايو الماضي عجزا في التجارة الخارجية بلغ مليار يورو، وذلك لأول مرة منذ العام 1991.

وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين، الذين استطلعت آراءهم وكالة DailyFx، حيث توقعوا تسجيل فائض عند 2.7 مليار يورو، لكن تم تسجيل عجز لأول مرة منذ العام 1991، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".

وانخفضت الصادرات في مايو الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 4.4% في الشهر السابق (مارس 2022)، فيما توقع الخبراء زيادة بنسبة 0.9%.

في حين نمت الواردات في الشهر نفسه (مايو 2022) بنسبة 2.7% على أساس شهري بعد ارتفاعها بنسبة 3.5% في أبريل 2022، وكان المحللون قد توقعوا نموا بنسبة 0.9%.

المصدر: نوفوستي