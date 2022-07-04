مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية

كشف الممثل التجاري لروسيا في المملكة العربية السعودية، ستانيسلاف يانكوفيتس، أن روسيا قادرة أن تصبح الشريك الرئيسي في عملية بناء السكك الحديدية في السعودية.

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وجاء تصريح يانكوفيتس خلال مشاركته في المعرض الصناعي الدولي الروسي وقال خلاله إن "روسيا قد تصبح الشريك الرئيسي لعملية بناء مشروع سكك الحديدية في المملكة".

وأضاف يانكوفيتس قائلا: "حصلت 6 شركات روسية (مصنعة لمحطات تحلية المياه) مؤخرا على اعتماد للعمل في المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمال تحلية المياه وتم تأهيلها مسبقا".

وتابع الممثل التجاري لروسيا في المملكة قائلا: "هذا توجه واعد للغاية وجديد للتعاون بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية".

المصدر: سبوتنيك