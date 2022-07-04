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مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية

مال وأعمال

مسؤول روسي: موسكو مرشحة لتصبح شريكا أساسيا في عدة استثمارات جديدة في السعودية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشف الممثل التجاري لروسيا في المملكة العربية السعودية، ستانيسلاف يانكوفيتس، أن روسيا قادرة أن تصبح الشريك الرئيسي في عملية بناء السكك الحديدية في السعودية.

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وجاء تصريح يانكوفيتس خلال مشاركته في المعرض الصناعي الدولي الروسي وقال خلاله إن "روسيا قد تصبح الشريك الرئيسي لعملية بناء مشروع سكك الحديدية في المملكة".

وأضاف يانكوفيتس قائلا: "حصلت 6 شركات روسية (مصنعة لمحطات تحلية المياه) مؤخرا على اعتماد للعمل في المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمال تحلية المياه وتم تأهيلها مسبقا".

وتابع الممثل التجاري لروسيا في المملكة قائلا: "هذا توجه واعد للغاية وجديد للتعاون بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية".

المصدر: سبوتنيك

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