التضخم في تركيا يصل إلى أعلى مستوى منذ 1998

بلغ معدل التضخم في تركيا في شهر يونيو الماضي مستوى 78.6%، وهو أعلى مستوى منذ العام 1998، وفقا لما أظهرته أرقام رسمية تركية نشرت الاثنين.

ويعود الارتفاع الكبير جدا في الأسعار بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالى نصف قيمتها في غضون سنة مقابل الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد التداولات، صعد سعر صرف الدولار أمام العملة التركية بنسبة 0.35% إلى 16.8083 ليرة، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: أ ف ب + بلومبرغ