بعد انقطاع 15 عاما.. شركات الطيران الإسرائيلية قد تستأنف رحلاتها إلى تركيا

أفادت صحيفة Cumhuriyet التركية اليوم الاثنين بأن شركات الطيران الإسرائيلية قد تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى تركيا بعد انقطاع دام 15 عاما.

وذكرت الصحيفة أنه في إطارعملية تطبيع العلاقات بين البلدين، تخطط تركيا وإسرائيل لإبرام اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطيران المدني.

وأوضحت الصحيفة أن مفاوضات بهذا الشأن ستجرى اليوم الاثنين، وستركز على وجه الخصوص على قضايا تنظيم رحلات جوية مباشرة من إسرائيل وزيادة عددها وتسوية القضايا الأمنية التي يصر عليها الجانب الإسرائيلي.

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وأشارت Cumhuriyet إلى أن شركات الطيران الإسرائيلية لم تسير رحلات جوية إلى تركيا منذ عام 2007 بسبب مشكلة التعاون الأمني، حيث تطالب إسرائيل بأن يتاح لضباط أمن إسرائيليين إجراء فحص أمني في المطارات التركية للرحلات التي تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية منها.

في الوقت نفسه، تقوم الخطوط الجوية التركية بتشغيل رحلات منتظمة إلى إسرائيل على مدار كل هذه السنوات.

المصدر: Cumhuriyet