السفير السوري بموسكو يؤكد أهمية ربط بلاده بنظام الدفع "مير"

قال سفير سوريا في موسكو رياض حداد، إن بلاده تعتبر مهما للغاية ربطها بنظام الدفع "مير" كبديل لمنظومات التسديد الأجنبية، وذلك في ظل ظروف سياسة العقوبات الغربية.

وأضاف السفير، في حديث مع مراسل "تاس": "ولدت فكرة إنشاء نظام الدفع مير في عام 2015. وكان في البداية، يهدف إلى إنشاء أساس لنظام دفع مستقل على أراضي روسيا ، خاصة بعد قطع عدد كبير من البنوك الروسية عن أنظمة الدفع الغربية. طبعا سوريا مهتمة بأي أنظمة بديلة للأنظمة الغربية، لأنها بدورها تعرضت في السابق لعقوبات غربية مماثلة.

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ويرى السفير السوري، أنه "توجد حاليا حاجة متزايدة لدى العديد من دول العالم لانتشار أنظمة دفع بديلة لأن هذه الدول تخضع للضغوط والعقوبات الغربية".

وشدد الدبلوماسي السوري، على أن "الاقتصاد العالمي يخضع للعديد من التغييرات بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي فرضت الولايات المتحدة والغرب بعدها عقوبات على روسيا".

وقال: "ودفع ذلك موسكو إلى استخدام البدائل والأنظمة المصرفية المتاحة لها".

المصدر: تاس