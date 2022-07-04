إسرائيل تكشف عن زيادة قياسية في التجارة مع 4 دول عربية

كشف معهد "السلام لاتفاقيات إبراهيم"، عن زيادة قياسية في التجارة بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

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وعبر تغريدة في "تويتر"، قال مدير معهد "السلام لاتفاقيات إبراهيم"، آشر فريدمان: "حطمت العلاقات التجارية الأرقام القياسية في الشهر الماضي، وشهد شهر يونيو العديد من التطورات المثيرة في مجالات الابتكار والدبلوماسية والأكاديمية".

وفي بيان لشهر يونيو، أوضح المعهد أن التجارة بين إسرائيل والإمارات ارتفعت بنسبة 130%، حيث بلغت 201.4 مليون دولار في مايو 2022، مقارنة بشهر مايو 2021.

ولفت إلى أن "التجارة مع الأردن ارتفعت بنسبة 54% عن العام الماضي حيث بلغت 55 مليون دولار، تم تلتها مصر بزيادة 41 في المئة و 23.6 مليون دولار".

وأشار البيان إلى أن "الصفقات التجارية مع المغرب وصلت إلى 3.1 مليون دولار في مايو، بزيادة 94% عن عام 2021، فيما ارتفعت تجارة إسرائيل مع البحرين من لا شيء إلى 1.2 مليون دولار في غضون عام".

As always, we provide the latest data available including trade among Accords members! https://t.co/bFLiAIofvypic.twitter.com/m10lbcgYP4 — Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) July 1, 2022

المصدر: "I24"