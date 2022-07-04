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اليابان تعتزم الدفاع عن حقوق شركاتها في مشروع "ساخالين -2"

مال وأعمال

اليابان تعتزم الدفاع عن حقوق شركاتها في مشروع
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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قال سيجي كيهارا نائب أمين عام مجلس وزراء اليابان، إن طوكيو لا تزال تعتبر مشروع "ساخالين -2" هاما من وجهة نظر تزويد البلاد بالكهرباء والغاز، وهي تنوي الاستمرار في حماية مصالحها فيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في طوكيو اليوم: "يعتبر ساخالين-2، مشروعا مهما لليابان من وجهة نظر توفير الكهرباء والغاز. وستعمل الحكومة والشركات معا لضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال".

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ووفقا له، لا تزال طوكيو تجمع المعلومات حول كيفية تأثير قرار روسيا الاتحادية بنقل إدارة المشروع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة روسية قيد الإنشاء، على أسهم شركتي ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين.

في وقت سابق، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتأميم شركة "سخالين للطاقة" لتصبح ملكا للحكومة الروسية، وجاء ذلك في إطار الرد على عقوبات الدول غير الصديقة ضد روسيا.

المصدر: تاس 

 

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