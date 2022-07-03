 برلماني إيراني: نتطلع إلى أن يتجاوز التبادل التجاري مع روسيا الـ4 مليارات دولار

اعتبر برلماني إيراني أن الطاقات التجارية المتوفرة في إيران وروسيا، من شأنها أن ترفع حجم التبادل التجاري الثنائي ليتجاوز الرقم الحالي وهو 4 مليارات دولار سنويا.

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وأشار رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني محمد صالح جوكار في تصريح لوكالة "إرنا" اليوم الأحد، إلى الزيارة الأخيرة لعدد من أعضاء للجنة إلى روسيا، مبينا أن المنحى التصاعدي لحجم التبادل التجاري لم يبلغ الحد المطلوب و"نأمل بأن يحقق نموا في المستقبل القريب".

وأشاد البرلماني الإيراني بجهود سفير بلاده لدى روسيا، الذي وصفها بأنها "بناءة لترسيخ المزيد من الأواصر بين أقاليم البلدين".

وأضاف جوكار أن بلوغ الحجم المنشود في مجال التجارة بين طهران وموسكو يتطلب تعاونا أكثر من قبل المستشارين التجاريين الإيراني والروسي.

كما نوه باستعداد مجلس الدوما (النواب) الروسي للتعاون الشامل مع الجمهورية الاسلامية في هذا الخصوص.

المصدر: "إرنا"