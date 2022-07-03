"سوناطراك": لا يوجد تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر إلى يومنا هذا

أكد المدير العام لمجمع الطاقة الجزائري "سوناطراك"، توفيق حكار، اليوم الأحد، أنه لم يتم لحد الآن تغيير وجهة الغاز الجزائري الموجه للتصدير.

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وفي تصريحات خلال عرض حصيلة النصف الأول من عام 2022، أوضح توفيق أنه "إلى يومنا هذا، لا يوجد تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر"ـ، مؤكدا أنه "في حال تم ذلك، فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وكشف حكار عن "تفعيل المجمع بندا لمراجعة أسعار الغاز مع الشركاء والمفاوضات متقدمة جدا حسبه"، مشيرا إلى "تلقي المجمع لعدة طلبات من دول أوروبية لتزويدها بالغاز، كونها ترى في الجزائر وجهة طاقوية مضمونة".

المصدر: "الشروق"