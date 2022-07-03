كيشيدا: هناك خطط لمجموعة السبع لخفض أسعار النفط الروسي إلى النصف

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إنه يتوقع تحديد السقف السعري للنفط الروسي بنصف قيمته الحالية، ومن المقرر أيضا إنشاء آلية تمنع شراء النفط الروسي بتكلفة أعلى من المستوى المحدد.

وأكد كيشيدا أن "العالم اصطدم بوضع تتداعى فيه أسس النظام القائم"، لذلك "من الضروري أن يتم التأكيد على أن أية ممارسة للعنف سيكون لها ثمن باهظ".

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ويشار إلى أن قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) كانوا قد أكدوا في قمتهم يومي 26 و 28 يونيو عزمهم على تقليل الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيا على البدء في الحد من أسعار النفط والغاز الروسيين.

المصدر: نوفوستي