تراجع مبيعات شركة "تسلا" خلال الربع الثاني من 2022

شهدت مبيعات شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية تراجعا خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، لتسجل أدنى مستوى ربع سنوي لها منذ الخريف الماضي.

وكشفت الشركة، أنها "باعت أكثر من 254 ألف سيارة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، بانخفاض 18% عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وأيضا أقل بكثير من وتيرة الربع الأخير من العام 2021".

في الوقت ذاته، تعرضت أسهم "تيسلا" لضربة شديدة هذا العام، بيد أن الانخفاض بنسبة 35% في سعر السهم لم يكن مرتبطا تماما بثروات الشركة الضخمة.

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، عرضا بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة "تويتر"، والذي قام بتعليقه بعد أن اشتكى من أن "لدى منصة التواصل الاجتماعي عددا كبيرا للغاية من المستخدمين ليسوا بشرا".

وحدث الكثير من التآكل في قيمة "تيسلا" منذ أن أصبح ماسك أكبر مساهم في "تويتر".

المصدر: "أ ب"