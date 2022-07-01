واشنطن تنشر قائمة بالبضائع الروسية التي فرضت عليها رسوما بنسبة 35%

نشرت السلطات الأمريكية قائمة بالبضائع الروسية التي فرضت عليها رسوما جمركية مرتفعة مؤخرا بلغت 35% وشملت 570 منتجا روسيّا.

وتضم القائمة 570 منتجا روسيا، بما فيها المعادن والثروات الطبيعية والأخشاب المعالجة ومختلف المعدات.

وتخلو القائمة من بعض المواد المهمة، وخاصة معادن البلاتين والبالاديوم والتيتانيوم وبعض المنتجات من النيكل والحديد الزهر.

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وتشير بيانات واشنطن إلى أن الحجم الإجمالي للبضائع المستوردة التي سيتم فرض الرسوم عليها، يبلغ 2.3 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا سبق لها أن أعلنت عن فرض رسوم بنسبة 35% على البلاتين والبالاديوم من روسيا.

المصدر: نوفوستي